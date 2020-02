Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe Belediyespor: 0-2

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (x), Çetin Öncel (x), Mehmet Özer (x)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Cenk (xx), Hakan (xx), Ramazan (xx), Emre Can (x), Muammer (xx), Metin (x)(Dk.86 Gökhan), Onurcan (x)(Dk.75 İsmail xx), Yiğit xx(Dk.62 Muhammet x), Mehmet Gürkan (xx), Görkem (x)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre (xx)-Erdinç (xx), Ozan (xx), David (xx)(Dk.63 Selim xx), Melik (xx), Alaattin (xx), Halil (x)(Dk.80 Ogün), Mert (xx), Erhan (xx)(Dk.86 Can), Muharrem (xx), İrfan (xx)

GOLLER: Dk.56 David, Dk.90 (P) Alaattin Hamza (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KART: Muammer, Onurcan, Emre Can (Zonguldak Kömürspor) David, Mert, Muharrem, Selim (Kırklarelispor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sancaktepe Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.



