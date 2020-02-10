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Türkiye'nin ilk cep uydusunun üretim aşamasında sona gelindi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa ...

İHA

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu263 takımı, 40 kişilik ekiple 3 ayrı projede çalışmalarını sürdürüyor. Üst üste 2 kez ABD'de düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olan takım bu kez de 5 santimetrelik cep uyduyla adını duyuracak. Üretim aşamalarının ardından test aşamasına geçecek olan cep uydu, fırlatılacağı günü bekliyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusunun üretim aşamasında sona gelindi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı: "Üst üste başarılara imza atan Grizu 263 bizim onur ve gurur kaynağımız" Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun: "2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndereceğiz. Fırlatması Yeni Zelanda'dan olacak"

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu263 takımı, 40 kişilik ekiple 3 ayrı projede çalışmalarını sürdürüyor. Üst üste 2 kez ABD'de düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olan takım bu kez de 5 santimetrelik cep uyduyla adını duyuracak. Üretim aşamalarının ardından test aşamasına geçecek olan cep uydu, fırlatılacağı günü bekliyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 4 yıl önce kurduğu "Grizu263" takımı, hem ulusal hem de uluslararası alanda adını duyurmaya devam ediyor. "Başarı tesadüf değildir" sloganıyla çalışan ekip, ABD'de düzenlenen CanSAT model uydu yarışmasında üst üste iki kez dünya ikinciliği elde etti. Türkiye'de de Türksat tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında şampiyon olan takım, bu kez hedef büyüttü. İskoçyalı firma ile anlaşan Grizu263 takımı 2020 yılının son çeyreğinde 5 santimetrelik cep uyduyu fırlatacak. Yeni Zelanda'dan fırlatılacak olan 5 santimetrelik uydu, fırlatılacağı günü bekliyor.

Rektör Çufalı, "Diğer öğrencilerimize de örnek oluyorlar"
Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı'nda öğrencilerle buluşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, son hazırlıklar hakkında bilgiler aldı. Çufalı, "Grizu 263 takımımız bir kaç yıldır dünya çapında büyük başarılara imza atıyor. Son iki yıldır dünya ikincisi oldular. NASA'nın sponsorluğundaki yarışmada derece elde etti. Bu yıl da cep uydu fırlatacaklar uzaya. Grizu 263 takımı çok başarılı diğer öğrencilerimize de örnek oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımızın ölçüsünde, Grizu 263 gibi diğer takımlarımıza da destek vermeye devam edeceğiz. Grizu 263 bizim onur ve gurur kaynağımız" şeklinde konuştu.

4 yılda büyük başarılara imza attılar
Grizu 263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, "Yaklaşık 4 yıl önce kurduğumuz Grizu 263 uzay takımı ile iki kere ABD'de dünya ikinciliği kazandık. Onun ardından Türksat Teknofest model uydu yarışmasında şampiyonluğumuz oldu. Bu projeleri daha da ileriye götürmek amacıyla arkadaşlarımla beraber cep uydu üretme aşamasına girdik. 5x5 cm'lik cep uydusu, pocket qub adında bir standarda sahip. Bunun fırlatma anlaşmasını imzaladık. 2020 yılının ikinci yarısında uzaya göndereceğiz. Fırlatması Yeni Zelanda'dan olacak. Büyük ihtimalle de RocketLab firmasıyla olacak. Çeşitli bilim yüklerimiz var. Çalışmasına devam ediyoruz. Şu anda üretim aşamalarını tamamlamak üzereyiz. Test ve deneme aşamalarına geçeceğiz. Projemiz bütün hızıyla devam etmektedir. Desteklerden dolayı Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Fırlatmamızın maliyetini karşılayan ERDEMİR'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 40 kişilik bir ekibiz. Üç ayrı proje yürütüyoruz. Yer istasyonumuz var faaliyete geçirdik. Bunun dışında CanSAT ekibimiz var. Türksat model uydu yarışması ve ABD'deki yarışmaya hazırlanan arkadaşlarımız var. Bir de pocket qub cep uydu takımımızda arkadaşlarımız var. Tüm çalışmalarımızı Mühendislik Fakültesi Teknolab'ta sürdürüyoruz" diye konuştu.

Takım; adını madende ölen 263 işçiden alıyor
Uydu, 2020 yılının son çeyreğinde Yeni Zelanda'dan Grizu 263A ismiyle uzaya fırlatılacak. Fırlatılması planlanan cep uydudan veri alınabilmesi için yer uydu istasyonu tamamlanarak işlevsel hale getirildi. Ekip ise ismini 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen grizu patlamalarında hayatını kaybeden 263 madenciden aldı. Sloganlarının "Madenin derinliklerinden, uzayın derinliklerine" olduğunu ifade eden takım, hedeflerinden birinin de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak olduğunu açıkladı.

ZONGULDAK

10 Şubat 2020 Pazartesi

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