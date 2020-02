"Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri" basına tanıtıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi “Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri” projesini basına tanıttı.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak’ın değerlerine ilişkin bir projeyi daha başarıyla tamamladı. 2014 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınevinin yeni çalışması Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri başlıklı çalışma oldu.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtılan toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Genel Sekreter Hayri Bulazar, ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer ile proje ekibi katıldı.

Toplantı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın açılış konuşması ile başladı. Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri adlı projenin başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yükseköğretim kurumlarının diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile toplum yararına çalışmalar yürütmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile birlikte ortaya koyduğumuz bu çalışmanın örnek bir proje olacağı kanaatindeyim. Üniversitelerin bulundukları bölgelerin insanını tüm yönleri ile ele alması, önemli bir sorumluluk göstergesidir. Bu bakımdan Zonguldak insanının farklı yönleriyle ele alınması ve incelenmesi bizleri memnun etmektedir. Şehrimize bu vesile ile bir vefa gösteriyor olmak, Zonguldak’ta yaşanmış ve yaşanmakta olan insan hikâyelerini tarihe not düşmek ciddi bir vazifenin ifası olarak değerlendirilmelidir. Üniversitemiz Yayınevinin yayın politikası olarak Zonguldak ile ilgili meseleleri öncelemesi; Zonguldak’ı tarih, nüfus, sosyoloji, çevre, ekonomi, sanat, coğrafya, edebiyat, kültür gibi pek çok ayrı perspektifle ele alması özel olarak dikkat ettiğimiz bir husustur. Bu bağlamda Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri adlı eseri, hem şehrimizde sessiz sedasız sürüp giden hayatların gündeme getirilerek topluma tanıtılması, hem de teknolojik gelişmelere feda ettiğimiz mesleklerimizin kayda geçilerek gelecek nesillere tarihi bir belge olarak bırakılması bakımından değerli buluyorum. Biz Üniversite yönetimi olarak Zonguldak’ı her yönüyle ele alan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu çalışmaların artması ilimizin geçmişinden ve bugünden alacağı güçle geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa etmesini sağlayacaktır. Projede görev alarak böylesi kıymetli bir eseri ortaya çıkaran tüm akademisyenlerimizi Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer nezdinde tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri projesini birlikte gerçekleştirdiğimiz Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir’e ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun’a teşekkür ediyorum. Ülkemizde son yıllarda değeri giderek daha fazla fark edilen Yaşayan İnsan Hazinelerimizin tanıtılması ve hayatlarının kayda geçirilmesi anlamında büyük bir farkındalık oluşturan projemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını, bu çerçevede yapılacak yeni çalışmalara örnek teşkil etmesini diliyorum."



Kaybolan mesleklerin son ustaları

Rektör Çufalı’nın ardından söz alan Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer, üç yılda tamamlanan projenin son derece önemli bir eserin ortaya konmasına vesile olduğunu belirterek “Üniversitemiz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ortaklığıyla kıymetli bir eser ortaya kondu. Bu üçlü güç birlikteliği ile tamamlanan çalışmamız, Zonguldak’ta kaybolmakta olan mesleklerin son ustaları ile yapılan görüşmelerden oluşuyor. Proje kapsamında, Zonguldak merkezde ve tüm ilçelerde araştırma konumuza uygun olabileceğini düşündüğümüz insanlarımızın tamamına ulaşmaya gayret ettik. Üç yıl boyunca devam eden görüşmelerden elde ettiğimiz neticelerden 40 tanesine Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri başlığıyla ilgililerin beğenisine sunduğumuz çalışma içerinde yer verdik. Zonguldak insanının hayat hikâyesine tanıklık eden kitapta temel amacımız, hızla tükettiğimiz hayat hikâyelerinin kayda geçmesini sağlamaktı. Kitabımızı kendileri ile görüşmelerimizi tamamladıktan sonra vefat eden heykeltıraş Yaman Civan, motor ustası Recep Yazıcı ve sepetçi Dursun Sarı’ya ithaf ettik. İki bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümde Zonguldak’ta kaybolan mesleklerin tarihçesine yer verdik. Bu bölüm, Fen Edebiyat Fakültemiz Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Namal tarafından hazırlandı. İkinci bölüm ise, ustalarımızla yapılan görüşmelerin dökümünü ve onların fotoğraflarını içeriyor. Bu bölümde görüşmeleri Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gül Banu Duman ile birlikte gerçekleştirdik. Görüşmelerin çözümü ve redaksiyonu yine Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlileri Kübra Akgün, Arda Karadavut ve Nagehan Kunduz tarafından gerçekleştirildi. Çalışmamızın en iddialı yanlarından birini teşkil eden ve ayrıca değerlendirmeyi planladığımız proje fotoğrafları, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanımız uluslararası fotoğraf sanatçısı ve Zonguldak Fotoğraf Derneği Başkanı Öğr. Gör. İ. Kerem Öztürk tarafından çekildi. Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri adlı eserin ortaya çıkmasında proje ekibimizin dışında birçok kişi ve kurumun destekleri etkili olmuştur. Projenin daha fikir aşamasında oluşmasında ve desteklenmesinde büyük emeği olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’e bu noktada özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı göreve başladığı günden projemiz tamamlanıncaya kadar bizlere her aşamada büyük destekler sunarak bu eserin ortaya konmasını sağladı; kendilerine Zonguldak insanı adına teşekkür ediyorum. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve çalışma arkadaşlarının desteklerini gördük; kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Üç yıl boyunca ulaşmaya çalıştığımız tüm hikâyeler uzun yolculuklar yapmayı, Zonguldak’ı köy köy gezmeyi gerektirdi. Bu yolculuklar süresince bize yol gösteren, bizleri misafir eden, yardımımıza koşan, güler yüz gösteren bölge insanımıza proje ekibim adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Projeyi tanıtan video gösterimi ve sunum eşliğinde yapılan tanıtımda proje ekibinden Doç. Dr. Yücel Namal Zonguldak’ta kaybolmakta olan meslekler ile ilgili tarihsel bilgiler verdi. Doç. Dr. Gül Banu Duman ise gerçekleştirdiği röportajlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Basın toplantısında söz alan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, “Odamızın 100. yılında böylesi değerli bir çalışmanın ortağı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına ve bu değerli eseri Zonguldak’a kazandıran araştırmacılara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise “Mesleklerin zamana yenik düşmesi, bu mesleklerin son ustalarının sessiz sedasız aramızdan ayrılması hepimizi üzmektedir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje ile bu hayatlara tanıklık etme şansımız oldu. Sayın Rektörümüze ve projeyi hayata geçiren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kitap tanıtımı basın mensuplarının sorularının cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

