Kardan adamı böyle gezdirdiler

'Babam ve ben'

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- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde köylüler, tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi.

Alaplı'ya bağlı Aydınyayla köyünde oturan Yusuf Tekin, İbrahim Yaman, Kazım Tekin ve Muharrem Usta patpat diye tabir edilen tarım aracının kasasına kardan adam yaptı. Kardan adama Türk bayrağı asan 4 kişi, köyde tur attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar sosyal medyada yayıldı.



ZONGULDAK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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