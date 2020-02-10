“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu tiyatro severlerle buluşturuyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu, Yardımcı Aranıyor isimli oyun Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Emine Erdem Alpyürük’ün yazdığı oyunu, Gonca Eryiğit yönetecek. 18 Şubat 2020 günü saat 20.00’de Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde sahnelenecek olan oyunun ikinci seansı 19 Şubat 2020 günü saat 20.00’ de gerçekleşecek. “Yardımcı Aranıyor” isimli oyun için biletlerin Kdz. Ereğli Öğretmenevi’nden temin edilebileceği belirtildi.

ZONGULDAK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:26

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.