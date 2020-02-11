Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

U14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Sporcu Fabrikasında başladı. 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda 4 takım yarı final bileti alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonun Faaliyet programında yer alan U14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Fener'de bulunan Sporcu Fabrikasında başladı.

Şampiyonaya A Grubunda, Çarşamba GSK, Bolu Artı Akademi GSK, Eskişehir Büyükşehir GSK, Ankara Eryaman Yıldızlar S.K, B Grubunda Ankara Altın Bilekler GSK, Eskişehir Çağdaş Kolejliler SK, Zonguldak Ereğli Belediyespor SK, Samsun İlkadım Belediye GSK olmak üzere 8 takım katıldı.

Sporcu fabrikasında düzenlenen basketbol şölenin ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalar sahne aldı. Sporcular bir üst tura yükselebilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele verdi.

4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda grup birincileri yarı finale çıkacak. Öte yandan en ikinciler ve üçüncüler çarpraz eşleşme ile karşılaşarak toplamda 4 takım final grubuna dahil olacak.

''4 takım yarı finale çıkacak''

Basketbol İl Temsilcisi Adnan Yakut, 4 takım yarı finale çıkacağını söyleyerek, '''1115 Şubat tarihleri arasında 3.Bölge U14 Kızlar Şampiyonası bugün başladı. 8 Takım var. 2 Eskişehir, 2 Ankara, 2 Samsun, Zonguldak Ereğli Belediye ve Bolu'dan bir takım var. 4 boyunca devam edecek. 1'inciler yarı finallere en iyi ikinci ve üçüncüler çapraz oynayarak final grubuna 4 takım gidecek. Katılan takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız maçlar olur''dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.