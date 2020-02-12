Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası

DHA

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
İlçede merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda 7 yavru köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, köpekleri veteriner kliniğine götürdü. İlk belirlemelere göre köpeklerin zehirlendikleri tespit edildi. Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek, "Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah´a havale ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 yıldır kayıp olan Nesrin için mahkemede kan donduran ifadeler Zanlının Nesrin'i denize atıp boğulmasını beklediği iddia edildi
YEREL HABERLER 3 yıldır kayıp olan Nesrin için mahkemede kan ...
(Görüntülü) Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını ...
Kdz. Ereğli’de uygulamalı bahçıvanlık kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de uygulamalı bahçıvanlık kursu kayıtları ...
Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek
YEREL HABERLER Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek
Zonguldak'ın hokey takımı Süper Ligde yoluna devam edecek
YEREL HABERLER Zonguldak'ın hokey takımı Süper Ligde yoluna devam ...
Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
YEREL HABERLER Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı
Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı
“Akşam Yemeği” Zonguldak’ta sahnelenecek
YEREL HABERLER “Akşam Yemeği” Zonguldak’ta sahnelenecek
Ruhsatsız silah ticareti yapan 9 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah ticareti yapan 9 şüpheli gözaltında
“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor
YEREL HABERLER “Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor
Kdz. Ereğli heyeti kampüs için BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ile görüştü
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli heyeti kampüs için BEÜ Rektörü Prof. Dr. ...
Kardan adamı böyle gezdirdiler
YEREL HABERLER Kardan adamı böyle gezdirdiler
Demirköse: "Eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz"
YEREL HABERLER Demirköse: "Eğitimle alakalı konuları istişare ...
Havza-i Fahmiye'de çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Havza-i Fahmiye'de çalışmalar sürüyor
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Hala play-off şansımız var"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: ...
Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası
YEREL HABERLER Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası
"Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri" basına tanıtıldı
YEREL HABERLER "Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri" basına ...
Güner, “Sigara Dünyada 6 Milyon İnsanın ölümüne yol açmaktadır”
YEREL HABERLER Güner, “Sigara Dünyada 6 Milyon İnsanın ölümüne yol ...
Kdz. Ereğli’de 329 kişi gönüllü itfaiyeci oldu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de 329 kişi gönüllü itfaiyeci oldu
GMİS Amasra şube taban eğitim semineri yapıldı
YEREL HABERLER GMİS Amasra şube taban eğitim semineri yapıldı
Eren Enerji futbol takımı kurdu
YEREL HABERLER Eren Enerji futbol takımı kurdu
Üniversiteli İsmail ölü bulundu, evden intihar notları çıktı
YEREL HABERLER Üniversiteli İsmail ölü bulundu, evden intihar ...
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X