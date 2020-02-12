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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 8 köpek yavrusundan 7'si ormanlık alanda ölü bulundu 8 yavru köpekten ...

İHA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir ormanlık alanda bulunan 8 köpek yavrusundan 7'si ölü bulundu. Bir köpek ise veteriner hekime götürülerek son anda kurtarıldı. Köpekleri her gün beslediğini anlatan Hasret Ünal, gördüğü manzara karşısında yaşadığı şoku anlattı. Hayvanseverler olayla ilgili polise giderek şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 8 köpek yavrusundan 7'si ormanlık alanda ölü bulundu 8 yavru köpekten 7'si ölü bulundu, hayvanseverler ayağa kalktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir ormanlık alanda bulunan 8 köpek yavrusundan 7'si ölü bulundu. Bir köpek ise veteriner hekime götürülerek son anda kurtarıldı. Köpekleri her gün beslediğini anlatan Hasret Ünal, gördüğü manzara karşısında yaşadığı şoku anlattı. Hayvanseverler olayla ilgili polise giderek şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yakınındaki bir ormanlık alanda yaşandı. İlçede yaşayan Hasret Ünal isimli hayvansever, evinin yakınındaki ormanlık alanda tespit ettiği 8 yavru köpeği her gün beslemeye başladı. Köpekleri beslemeye gelen Ünal, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Köpeklerin ağzından köpükler çıktığını fark etmesi üzerine veteriner hekime koşan Ünal, köpeklerden 7'sinin ölmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Bir yavru köpek ise iğne ile yeniden hayata tutundu. Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerine hayvanseverler, veteriner hekimin hazırladığı rapor doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olay yerindeki güvenlik kameralarının da incelenmesi talep edildi.
Bakımını üstlendiği yavru köpek ile olay yerine gelen Hasret Ünal, "Her gün geliyordum. O gün yemek vermeye gelmiştim. Hepsi yuvalarının içindeydi. Bir tek bu dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde çok kötü durumdaydım. Hemen veteriner hekime götürdük. Ağzından köpük gelerek öldü. Diğerini de kaybettik. Bu yavrunun durumu iyi. İğne ile kurtardık. Çok kötü durumdaydılar. Hayvanlara hiçbir destek yok. Hayvanseverler kendince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi. Sokak Hayvanlar Platformu temsilcisi Tuğba Avcı ise "Artık hayvan sevmenin ötesinde insanlarla uğraşmaya başladık. Hayvanlar emanet. Her biri bir emanet. Her birimizin insanlık görevi aslında ama sayı çok olduğu için insanlar; çocuklar okula giderken korkuyor diyor. Ama çocukların biri sokak köpeklerinin başını okşasa bir şey kalmayacak. Çocukları yetiştirirken hayvan sevgisini aşılamak gerekiyor. Çünkü bunu kazanırsanız ömür boyu sizinle yaşayacaktır. Biz bir avuç gönüllü olarak Kozlu'da hayvanlara bakıyoruz. Kurumlardan pek desteğimiz yok maalesef. Barınağımız çok yeni yapıldı, orada da eksiklerimiz var. Ben buradan sesleniyorum. Kurumlarımız bize biraz destek olsun. Şu hayvanları artık biraz rahat ettirelim. Biz bunları sık yaşıyoruz. Bu yaz bir köpeğimizi yaktılar. Birini boğdular. Bunları artık yaşamak istemiyoruz. Sürekli hayvan üzerinde bir şiddet yaşıyoruz. İnsanlar bize de zarar vermeye başladı. Evimizde beslememizi söylüyorlar. Buradaki herkesin evinde, iş yerinde hayvanlar dolu. Biz çok fazla sayıda olsunlar istemiyoruz. Devlet bize yardım etsin, birlikte kısırlaştıralım. İşbirliği halinde olalım" diye tepkisini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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