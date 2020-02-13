Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni

Zonguldak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika dağıtım törende, Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik günümüz insanlarının yaşadığı en önemli sağlık sorunlardan birinin diyabet ve obezite olduğunu belirtti. Alaplı İlçesinde beyaz Bayraklı almayan okul olmadığını ifade eden Çevik şunları kaydetti:"Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında ilçemizde yürütülen çalışmalar sonunda Beyaz Bayrak Sertifika sahibi okul müdürlüğü kalmamıştır. Beyaz bayrak alan okullarımız Beslenme dostu okul sertifikası için başvuru yapacaklardır. Ödül alan okullarımızın tüm personel, öğrenci ve velilerini tebrik ederiz.Program, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Beyaz Bayrak Alan Okullar "Kasımlı Ortaokulu, Aşağıdağ İlkokulu, Aşağıdağ Ortaokulu, Küçükkaymaz İlkokulu, Küçükkaymaz Ortaokulu, Özel Okullar" olarak açıklandı. Beslenme Dostu Okul Sertifikası Alan Okullar ise "Alaplı Anaokulu, Ahmet Ziya Yazıcı İlkokulu, İMKB Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Atatürk İlkokulu, Ahmet Zeki Atalay İlkokulu, Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Mücahit Coşkun Anaokulu" olarak açıklandı.

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