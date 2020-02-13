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(Özel) Sakat kalan kedisini her gün bezleyip, evladı gibi bakıyor

İHA

Zonguldak'ta esnaflık yapan Pekcan Günarslan, felç kaldığı gerekçesiyle uyutma önerisini kabul etmediği kedisine evladı gibi bakmaya başladı. Günarslan, "Hayvanların da yaşamaya hakkı var. Sağlamken de sakatken de benim kedim" diye konuştu.

(Özel) Sakat kalan kedisini her gün bezleyip, evladı gibi bakıyor

Zonguldak'ta esnaflık yapan Pekcan Günarslan, felç kaldığı gerekçesiyle uyutma önerisini kabul etmediği kedisine evladı gibi bakmaya başladı. Günarslan, "Hayvanların da yaşamaya hakkı var. Sağlamken de sakatken de benim kedim" diye konuştu.
Kozlu ilçesinde 7 sokak köpeği yavrusunun zehirlenip ölümüne sebep olduğu failleri tespit etme çalışmaları sürerken yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Kent merkezinde esnaflık yapan 30 yaşındaki Pekcan Günarslan'ın "Minnoş" adını koyduğu kedi bir süre önce felç geçirdi. Veteriner hekime başvuran Günarslan'ın yaklaşık 5 bin liralık masrafa rağmen kedisi sakatlıktan kurtulamadı. Çevresindeki arkadaşlarının uyutma önerisi üzerini kesinlikle kabul etmediğini söyleyen Pekcan Günarslan, kedisine evladı gibi bakmaya başladı.
Günde iki kez bezlediği kedisi için "Sağlamken de benimdi, sakatken de benim kedim" diyen Pekcan Günarslan'ın davranışı büyük takdir gördü. Günarslan, "Zonguldak'ta esnaflık yapıyorum. Kedimizi yavruyken almıştım. Felç kaldı. Felç olmasına rağmen uyutmayıp bakmayı tercih ettim. Günde iki kez olmak üzere bezliyorum. Tabii ki zorlukları var. Ama bu bizim kedimiz. Sağlamkende bizim kedimizdi, sakat kaldı yine bizim kedimiz. Bakıyorum. Sabah bezini değiştiriyorum, karnını doyuruyorum. Haftada iki kez banyo yaptırıyorum. Bezlediğimiz yerler ve felç olan ayakları sürtünme yaptığı için kızarıklık oluyor. Krem sürüyorum. Pişik kremlerini sürüyorum. Sonra gün içinde kendi işlerime bakıyorum. Akşam tekrar bezliyorum. Mamasını veriyorum. Akşamları beraber uyuyoruz. Bir günümüz böyle geçiyor. Külfeti tabi ki var. Her ne olursa olsun sağlamken de baktım, sakatken de tabi ki bakacağım. Hayvanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Sağlamken bizim de sakatken bizim değil mi? Bu hayvanların yaşamaya hakkı yok mu? Çevremden bazı arkadaşlarım uyutmayı teklif ettiler. Bunu dile getirdiler. Ben kesinlikle buna razı gelmedim. Her ne olursa olsun bu benim kedim"diye konuştu.
"Köpekleri zehirleyenler bir an önce bulunup cezalandırılmalı"
Herkesin hayvanlara karşı özen göstermesi gerektiğine vurgu yapan Günarslan, "Her ne olursa olsun hayvanların da yaşamaya hakkı var" dedi. Günarslan, Kozul ilçesinde 7 yavru köpeğin zehirlenmesi olayıyla ilgili de "Zonguldak'ta 7 köpek zehirlenmiş. Ben bu konuya da çok üzüldüm. Yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hayvanların her ne olursa olsun yaşamaya hakkı var" diyerek tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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