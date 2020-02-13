Ölü yunuslar sahile vurdu

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahile ölü yunuslar vurdu.

Vücudunun belli başlı yerlerinde kesikler görülen yunusları sahile yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar 1.70 metre uzunluğunda 60 kg ağırlığındaki ölü yunus balıkları için belediye ekiplerine haber verdi. Öte yandan, bir kaç ay önce de sahilde yine ölü yunus görüldüğü öğrenildi.

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