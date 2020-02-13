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Kdz. Ereğli'de ekmek fiyatları yüzde 20 zamlandı 1,5 TL’ye satılan 250 gram ekmek 200 grama ...

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınan karar gereği 1,5 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürüldü.

Kdz. Ereğli'de ekmek fiyatları yüzde 20 zamlandı 1,5 TL’ye satılan 250 gram ekmek 200 grama düşürüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınan karar gereği 1,5 TL’ye satılan 250 gram ekmeğin gramajı 200’e düşürüldü.
Kdz. Ereğli ilçesinde ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. 6 Şubat 2020 tarihinde Zonguldak ve Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından onaylanan zam kararı bu gün itibari ile Kdz. Ereğli ilçesindeki fırıncılar tarafından uygulamaya konuldu. Alınan zam kararı ekmeğin fiyatı artırılmadan gramajları düşürülerek uygulanacak. Yapılan zammın ardından daha önce 1,5 TL’ye satılan tekli ekmek 200 grama düşürülüp yine 1,5 TL’den satılacak. Uygulamaya konulan zamlı liste şu şekilde; 200 gram tekli ekmek 1,5 TL, 400 gram ikili ekmek 3 TL, Köy kepek çavdar ekmeği 200 gram 1,5 TL, Köy kepek çavdar ekmeği 400 gram 3 TL, tam buğday ekmeği 400 gram 3 TL, tam buğday ekmeği 800 gram 6 TL, Trabzon ekmeği 400 gram 3 TL, Trabzon ekmeği 800 gram 6 TL, Trabzon ekmeği 1000 gram 7,5 TL, susamlı pide 300 gram 3 TL, susamlı pide 450 gram 4,5 TL, susamlı pide 600 gram 6 TL.
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun ise girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zam kararı alındığını ifade etti. Coşkun yaptığı açıklamada “Ekmeğe en son geçen yıl Şubat ayında zam yapılmıştı. Ancak aradan geçen süre içerisinde akaryakıt başta olmak üzere asgari ücret, SSK, vergi, doğal gaz, elektrik, su, un ve diğer giderlerde yaşanan artışlar fırıncı esnafımızı zor duruma soktu. Esnafımızın bu maliyetleri karşılayabilmeleri için zam kararı alındı” dedi.
Zamlı ekmeği almaya başlayan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Özellikle kış aylarında doğal gaz, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından en temel gıda tüketimi olan ekmeğe yapılan zammın kendilerini zora sokacağını belirten vatandaşlar “Zam gelmedik bir ekmeğimiz kalmıştı. Onunda gramajını düşürüp zam yapmışlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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