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Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

İHA

Zonguldak'ta yolcu minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaplı Karşıyaka Terminal çıkışında meydana geldi. İddialara göre, 67 LM 776 plakalı yolcu minibüsü sürücüsü Burak A., caddeye geçiş sırasında yolun karşısına geçmekte olan Şehriban D.'ye (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Şehriban D. Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi, "Kadın karşıya geçerken, terminal içinden çıkan minibüsün altında kaldı. Kadının sağlık durumu iyi olduğunu gördük" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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