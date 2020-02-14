BEÜ’de Erasmus+ Programı ve YÖK Farabi Değişim Programı bilgilendirme toplantısı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda 20202021 “Erasmus+ Programı” ve “YÖK Farabi Değişim Programı” öğrenci bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

“Erasmus+ Programı” bilgilendirme toplantısının açılış konuşması Rektör Yardımcı Prof. Dr. Seyfullah Kara tarafından yapıldı. Uluslararasılaşma ve bu anlamda Erasmus+ Programının öneminden bahseden, Prof. Dr. Seyfullah Kara öğrencilerin programa olan yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yurt dışında alınan eğitimin öğrencilerin kariyer hayatında önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Kara, başarı dilekleriyle konuşmasını tamamladı.

Programın tanıtım sunumu ise Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer tarafından yapıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, programın yapısı, işleyişi ve başvuru süreci hakkında bilgi verilirken öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

“YÖK Farabi Değişim Programı”nın tanıtımı yapıldı. Başvuru süreci konularının ele alındığı bilgilendirme toplantısı Farabi Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Eda Baki Zengin’in sunumuyla gerçekleştirildi. Programdan faydalanmayı düşünen öğrencilerin katıldığı toplantıda, katılımcılar merak ettikleri konular hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.