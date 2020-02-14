GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’yı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve bu kurumlarda çalışan işçilerin sorunlarının çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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