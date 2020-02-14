Diyanet Gençlik Merkezi dualarla açıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Alaplı Gençlik Merkezi, sohbet salonu, gençlerin vakit geçirebileceği satrançlar salonları, tenis masaları ve okuma salonlarından oluşuyor. Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, "Gençlik Merkezimizde çay ocağı, toplantı odası , okuma solonu ve kütüphane bulunuyor. Daha sonra gençlik merkezimize eğlence ve oyun salonunu da ilave edeceğiz. Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezinin iç tadilat ve tefrişat yapımına 2019 yılında başlanmış olup Ocak 2020 yılında kısmen tamamen mahalli imkanlarla tamamlanmıştır. Gençlerimiz ve her yaştan İlçe halkımız ne zaman farklı ve manevi bir ortama girmek isterlerse gençlik merkezlerimiz ve okuma salonlarımız, ilçemiz gençlik koordinatörlerimiz ve din görevlilerimizle beraber gençlerimizin hizmetinde olacaklardır. İleri ki tarihlerde üniversite, lise, ilk ve ortaokul öğrencileri, engelliler ve ilçe halkımıza yönelik programlar tertip edilecektir. Gençlik merkezimiz 7/24 saat vatandaşlarımızın hizmetine açık olacaktır" dedi.

Gençlik merkezinin açılışında imam hatipler tarafından Yasini Şerif okundu, dualar yapıldı. Alaplı İlçe Müftülüğü Aydın Bostancı, Gençlik faaliyetleri kapsamında güzel ve anlamlı bir sohbet verdi. Gençlik merkezindeki toplantı daha ziyade sohbet havasında geçti.Bazı ikramlarında yapıldığı toplantı sohbetine İmam Hatip olarak görev yapan personellerden de katılım oldu.

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