(Görüntülü) ZONGULDAK-Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir yıl önce eşini kaybetmesinin ardından bunalıma giren Sevgi Aksu(59), intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıl önce eşini kaybeden Sevgi Aksu'nun yalnız yaşadığı evinden silah sesi gelince komşuları polise haber verdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri, Sevgi Aksu'nun tabancayla başına ateş ederek intihar etiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksu'nun daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Aksu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Polis ve sağlık ekiplerinin eve girmesi

-Sevgi Aksu?nun ambulansa alınması

-Kalp masajı yapılması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Hastaneye gelişi

-Sevgi Aksu?nun acile alınması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.