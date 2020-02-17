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2020 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası rekor katılımla sona erdi

İHA

Antalya'da 2 bin 452 sporcunun katılımıyla yapılan 2020 Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası rekorlarla sona erdi.

2020 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası rekor katılımla sona erdi

Antalya’da 2 bin 452 sporcunun katılımıyla yapılan 2020 Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası rekorlarla sona erdi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 313 Şubat tarihleri arasında Antalya Kundu’da yapılan şampiyona da Taolu, Sanda, Sanda Light, Tui Shou branşlarında yapılan yarışmalar tamamlandı. 65 ilden toplamda 2 bin 452 sporcunun yarıştığı yarışta 3 bin 214 yarışma düzenlendi. Taolu ve Sanda final yarışmaları iki farklı günde gerçekleşti.
Devrekli Sporcular 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 4 üçüncülük alarak yarışmayı tamamladı. Şampiyona da derece giren sporcular Mayıs ayında Bulgaristan' da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda milli forma giyecek.
Tui Shou branşında dereceye giren sporcular; Bekir Kaya 90 kg Türkiye Şampiyonu, Melike Şen 55 kg Türkiye Şampiyonu, Harun Reşit Basan 85 kg Türkiye 2.si, Mahmut Cin 80 kg Türkiye 3.sü, Doğukan Ulupınar + 90 Türkiye 3.sü, Ferhat Berkan Çağlar 70 kg Türkiye 3.sü, İdris İpek 75 kg Türkiye 3.sü olarak şampiyonayı tamamladı.
Zonguldak il temsilcisi Milli Takım Antrenörü ve Milli Sporcu Bekir Kaya yaptığı açıklamada; "Sporcularımla birlikte maça hazırlanmak ve yarışmak benim için gururdur. Mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanarak inşallah dereceler ile döneceğiz. Spora ve sporcuya desteklerini esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e teşekkür ederim "dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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