Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kozlu ilçesi girişinde durdurulan otomobildeki S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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