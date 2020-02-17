Dünya birincilerinin 3’ü Kavaklık İlkokulu’ndan çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 20192020 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayan Kavaklık İlkokulu öğrencileri Caribau Matematik yarışmasında dünya birinciliği elde etti.

Kdz. Ereğli Kavaklık İlkokulu’ndan 3 öğrenci dünya genelinde 250 öğrencinin birincilik elde ettiği yarışmada Türkiye’den birincilik elde eden 10 öğrenci arasına girdi.

20192020 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlayan Kavaklık İlkokulu kısa sürede büyük başarıları ile gündeme geldi. Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan uluslararası yarışmada Kavaklık İlkokulu öğrencileri dünya 1.’liğini paylaştı. Caribou Matematik Yarışmasının 3. aşamasında dünya genelinde 250 öğrenci 1.’liği paylaşmıştı. Türkiye’den 10 öğrencinin 1.’liği paylaştığı yarışmada 4’ü Ereğli İlçesinden olan öğrencilerin 3’ü Kavaklık İlkokulu’nda eğitim öğretim görüyor.

Kavaklık İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer, dünya birincisi olan öğrencileri Ege Karakaya, Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu ve Işıl Ceylin Demirhan ile sınıf öğretmenleri Yıldız Aydın Ekiz ve Ayşe Kumaş Ergün’ü ağırlayarak elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Ciğer elde edilen başarıdan dolayı emeği geçen okul idarecileri, sınıf öğretmenleri, öğrenciler ve velileri adına gurur duyduklarını söyledi.

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