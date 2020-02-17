Demir: "İşe başlayacak olan arkadaşlara hayırlı olsun"

Genel Maden İşçileri Sendikası GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınan 53 işçi için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kurumun engelli kontenjanı içinde alım yapması çağrısında bulunan Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir şunları ifade etti. "Hafta sonu çekilen hükümlü kontenjanımız dan yaklaşık 53 tane arkadaşımız işbaşı yaptı. İlgili kanunun 30.maddesi kamu iş yerlerinde çalışan her 100 işçiden iki tane hükümlü kontenjanı arkadaşımızın işe başlaması söz konusu. Tabii uzun bir süreden beri belirli nedenlerden dolayı bir hükümlü kontenjanından alınmasına ara verilmişti. Umarız bu sıkıntılar giderilmiştir. Umarım ilerleyen zamanlarda bu tür arkadaşlarımıza istihdam sağlama açısından daha çok yer verilir ve bizim gibi onlar da çalışma içerisinde olurlar. Ben işe başlayacak olan kurada çıkan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca iş yerlerinde engellilerle ilgili bir çalışma maddelerimiz var. Ama engelli arkadaşlarımızın da bu tür iş yerlerine kazandırılması açısından çalışmaların aynı hükümlü arkadaşlarımızın olduğu gibi engelli arkadaşlarımızın da ciddi anlamda istekleri ve talepleri var.Onların da bu yasalardan en ciddi şekilde en üst düzeyde faydalanmasında fayda ve yarar var" diye konuştu.

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