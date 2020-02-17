Eğitimlerini tamamlayan hemşireler sertifikalarını aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’nde Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Programı’nı tamamlayan hemşirelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde 6 Ocak 2020 18 Şubat 2020 tarihleri arasında Ereğli Devlet Hastanesi’nde 9 hemşire için Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Programı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fatma Öz, Doç. Dr. Fahriye Oflaz, Doç. Dr. Çiğdem Yüksel, Doç. Dr. Gül Ünsal, Dr. Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, psikiyatristler ve uzman hemşireler tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan 9 hemşireye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu bir konuşma yaparak, verilen eğitimin önemine değindi. Her meslek grubunun zaman içerisinde kendisini yenilemesi ve yeniliklerle ilgili eğitimler alması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Çorumluoğlu “Ne yazık ki devlet memurları konseptinde bu yok. Bir şekilde, kimi zaman KPSS puanıyla, kimi zaman çeşitli saiklerle devlet memurluğuna girdikten sonra, emekli olana kadar hep aynı moto mot durum devam ediyor. 1968’li, 70’li yıllarda siyasal bilimleri bitiren mezunlar doğrudan İçişleri Bakanlığı’na girip kaymakam oluyordu. Biz sınava girdik. Emekli olana kadar hiç kendinizi geliştirmeden devam ediyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben devlet memurlarının da zaman içerisinde çeşitli sınavlardan geçirilmesinden yanayım. Kaymakam arkadaşlar da bu sınavlara girsinler. Kendilerini yenilemiyorlarsa bu mesleğe devam etmesinler. Dünya devamlı gelişiyor, bilim devamlı gelişiyor. Bu gelişmelere ayak uydurduğunuz sürece varsınız. Ben mesleğe girdiğimde, internet, sosyal medya bu kadar yoktu. Eğer buna ayak uyduramazsanız, siz dışarıda kalıyorsunuz. Benim WhatsApp’um yok diye bir vali beye söyleyemezsiniz. Neden, WhatsApp’tan olay yeri incelemesini vali beye atmanız gerekiyor. Bu açıdan bu program başarılı. Diğer bir husus da, ilk defa burada veriliyor olması bizim açımızdan takdire şayan bir olay. İlçe devlet hastanelerinde ilk kez bizim ilçemizde veriliyor. Bunu söylerken ve dinlerken, kulağa kolay gibi geliyor ama yıllardır bu mesleği yapan biri olarak, ilkleri yapmak kolay bir şey değildir, taşın altına elini koymak kolay değildir. Bir sürü arkadaşımız buraya dokuz kişi için gelmiş ders vermişler. Bu organizasyonu yapmak bile çok kolay bir şey değil ama insan yetiştirmeye harcanan her emek takdiri kesinlikle hak ede” dedi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli de, bu eğitimlerin Zonguldak genelinde ilk kez Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde gerçekleştiğine dikkat çekti. Türkeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ekibimizle eğitimde istenen şartları yerine getirerek, 6 Ocak 2019 tarihinde eğitim başvurumuzu yaptık. 19 Eylül 2019 tarihinde sağlık bakanlığınca talebimizin uygun görülmesiyle ilimizde ve bölgemizde kabul edilen ilk devlet hastanesi olmanın gururunu yaşadık. 9 başvuruyu kabul ederek, 6 Ocak 2020 tarihinde eğitime başladık. 32 gün ve 250 saat süren eğitimi bugün başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Kdz Ereğli Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü İsmail Koçak sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri kutladığını ifade ederken, kursiyerler adına konuşan hemşire Ayşe Güzeloğlu da kursu düzenleyen ve eğitimleri veren herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri sertifika almaya hak kazanan hemşirelere sertifikalarını takdim etti. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Şakir Bahadır, Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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