Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK´ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi.
Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ihbar üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, U.R.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.