Zonguldak’ta 'Sevmekten öldü desinler' izleyicisiyle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başrollerini Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin'in paylaştığı, 'Sevmekten öldü desinler' oyunu Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Zonguldaklılar oyuna büyük bir ilgi gösterdi.

Organizatör Seçkin Arslan, oyunu izleyenlere teşekkür etti.

İki perde olarak sahnelenen "Sevmekten öldü desinler" adlı oyunda İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanan bir hikaye sahneye aktarılıyor. Yeşilçam filmlerinden arabesk şarkılara bol kahkahalı iki perdelik oyunda kahramanların şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerine yer veriliyor. Oyunun Dekor tasarımı Candan Tuna Günay, kostüm tasarımı Candan Günay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dans ve hareket düzeni Yeşim Alıç'a ait oyunun müzik direktörlüğünü Orhan Enes Kuzu yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.