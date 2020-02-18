Şirin:"EKPSS'ye 85 bin engelli başvurdu"

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, engelli KPSS Türkiye 85 bin kişinin başvurduğunu belirterek, "Kadrolar sınırlı olduğu için engelli arkadaşlarımız sınavlara daha çok çalışmalılar" uyarısında bulundu.

Şirin yaptığı açıklamada, "Türkiye sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi yönetim kurulu olarak bilindiği gibi her yıl yapılan EKPSS engelli arkadaşlarımızın bu sınavda büyük mücadele vererek iyi derece almaları gerekiyor. Bu konuda her zaman yaptığımız ikazı tekrarlamakta fayda görüyorüm. Bu yıl 2020 yılı Nisan ayında yapılacak olan EKPSS ye girecek olan engelli arkadaşlarımızın sayısı ÖSYM tarafından 85 bin olarak açıklandı. Bunun anlamı da şu oluyor 85 bin engellinin gireceği bir sınavda kesinlikle sınava girecek arkadaşlarımız iyi eğitim yani iyi hazırlanarak iyi puan almaları gerekmektedir. Çünkü sayının fazla olması kamuda engelli kontenjanlarının sınırlı olmasından dolayı iyi puan alan arkadaşlarımız atamada büyük bir avantaj elde edeceklerdir. Ben bu noktada tekrar bu sınavda arkadaşlarımızın biraz daha özveriyle daha iyi hazırlamalarını buradan kendilerine iletiyorum" şeklinde konuştu.

Şirin ayrıca, Zonguldak'taki işsiz engelli arkadaşlarımızı düşünerek Türkiye Taş kömürü Kurumundaki engelli kontenjanının doldurulması yönünde açıklama yapan Genel Maden İş Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir'e de camia adına teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.