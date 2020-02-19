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Devrek’te akıl ve zeka oyunu turnuvası düzenlendi

İHA

Devrek'te düzenlenen akıl ve zeka oyunu turnuvasında öğrenciler zeka ve akıllarını ön plana çıkardılar.

Devrek’te akıl ve zeka oyunu turnuvası düzenlendi

Devrek’te düzenlenen akıl ve zeka oyunu turnuvasında öğrenciler zeka ve akıllarını ön plana çıkardılar.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında öğrenciler hünerlerini sergilediler. Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen turnuvada Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü doğrultusunda İlçedeki okul müdürleri ile sene başında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Öncelik sınıf öğretmenleri olmak üzere ilçenin okullarında görev yapan öğretmenlere Akıl ve Zeka Oyunları kursları düzenlendi. Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu protokol imzalanmadan öncesinde zeka oyunlarının okullarda bir gereklilik olduğu öngörüldü. Çaydeğirmeni 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Funda Daşdemir tarafından Mayıs ayında yazılan "Zeki Çocuklar, Oyunla Öğrenir" isimli BAKKA projesi ile Eylül başında öğretmenlerin eğitimlerine başlandı.
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Funda Daşdemir organizatörlüğünde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası 18.02.2020 ve 19.02.2020 tarihlerinde gerçekleştirilirken, turnuvanın birinci günü 8 ilkokuldan 64 öğrenci oyuna katıldı ve 4 farklı oyunla yarıştılar.
Düzenlenen yarışmalarda öğrencilerin centilmence hareketlerde bulunmaları ve birbirlerini desteklemeleri gözlerden kaçmazken, oyunlarda birinci olan öğrencilere Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan tarafından kupa, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere Şube Müdürü Muhammet Atlı tarafından madalya verildi. Turnuvaya gelen tüm öğrencilere ise katılım sertifikaları dağıtıldı. Turnuvada 11 öğretmen hakemlik yaptı.

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