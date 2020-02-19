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CHP meclis grubundan ilçe başkanına tepki

İHA

CHP meclis grubundan ilçe başkanına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Teşkilatı’nın geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongresinde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın üst kurul delegesi yapılmamasına CHP Kdz. Ereğli Belediye Meclis üyeleri basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.
CHP Zonguldak İl Kongresi’nde, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın isminin kurultay delegesi listesinde yer almaması ve ardından yapılan açıklamalar üzerine Ereğli CHP Meclis üyeleri ortak açıklama yayınladı. 19 meclis üyesinin imza attığı açıklamada "Posbıyık ismi iki listede de yer almalıydı. Bu, CHP geleneğidir. CHP il ve ilçe örgütü, hemşeri ilişkileriyle yürütülemez" görüşüne yer verildi.
Meclis üyelerinin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın CHP Kurultay delegesi olarak listeye alınmaması konusundaki gelişmelere açıklık getirmek gereği doğdu. Gerçeklerin bilinmesini istiyoruz. CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul kongre öncesinde Halil Posbıyık’ı telefonla arayarak kendisini kurultay delegesi listesinde görmek istediklerini, ismini listeye yazdığını söylemiş "Beraber yürüyeceğiz" demiştir. Halil Posbıyık da bundan memnuniyet duyacağı cevabını vermiş ve şunları ifade etmiştir: "Başkan, teşekkür ederim. Zaten normal olarak ismimin yazılması lazım, yıllardan beri hizmet veriyorum CHP’ye. Aynı zamanda Zonguldak’ın en büyük ilçesinin başkanıyım. Etik olarak böyle olması gerekir. Telefon ettiğiniz için de teşekkür ederim." Eylem Ertuğrul adaylardan Murat Pulat’ı destekleyecekleri bilgisini vermiştir. Halil Posbıyık da yanıtında Murat Pulat’ı destekleme kararlarını saygıyla karşıladığını ancak kendisinin tek oyu olduğunu, Hakkı Güney’e bir vefa borcu bulunduğunu, bu oyu Hakkı bey lehine kullanacağını söylemiştir. Ve telefonu karşılıklı anlaşarak kapatmışlardır. Yani listeye alınmak istenmediği gibi bir yaklaşım söz konusu bile değildir. Tam tersine Halil Posbıyık ilke olarak yapılması gerekenin bu olduğunu vurgulamıştır. Sadece oyunun rengini açıklamıştır. Üstelik bu telefon görüşmesi sonrasında aramızdan 6 CHP Meclis üyesi, bir sorumluluk duygusuyla, kendi kararları doğrultusunda, Eylem Ertuğrul’la konuşarak konuyu tekrar gündeme getirmiş ve Posbıyık isminin Kurultay delege listesinde yer almasının gereği üzerinde görüşlerini ortaya koymuşlardır. Ancak Zonguldak il kongre günü geldiğinde görüldü ki, listede Halil Posbıyık’ın ismi yer almıyor. Tabii bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ereğli’de büyük tepkiler doğdu. Üstelik buna ilişkin eleştiriler gündeme gelince de Eylem Ertuğrul’un bir gazeteciye yaptığı gerçek dışı açıklamaları bizi çok şaşırtmıştır. Ertuğrul şunları söylemiştir: "Örgütümüzün Murat Pulat’ı destekleyeceğini, kendisinin bizim listemizde olmasından onur duyacağımızı, güç alacağımızı teklif ettik. Başkanımız, Hakkı Güney Başkanımıza bir vefa borcu olduğunu, Hakkı beye destek vereceklerini, o listede olacaklarını belirttiler. Başkanımızın tercih yapması gerekiyordu. Siyasette bu tür tercihler yapılıyor. Kendisi de tercih yaptı, listeye girmek istemedi. Kendi tercihi ve öngörüsü." Bu açıklamalar üzücüdür. Posbıyık en zor koşullarda, üstelik iki kez partimizi Ereğli’de iktidara taşımış bir isimdir. Bir duayen politikacıdır. Partiye önemli katkılar sağlamış, iktidara taşımış isimlerin doğal delege sayılması bir gelenektir. Bunu her Cumhuriyet Halk Partili bilir, bilmesi gerekir. Partiyi toparlamak ve büyütmek sevdasında olanların bu geleneğin takipçisi, uygulayıcısı olması beklenir. Tek aday varsa onun listesinde, 5 aday varsa da 5 adayın listesinde de böyle isimler yer alır. Yani Halil Posbıyık orada iki listede de yer almalıydı. Bu, CHP’li olmanın bir gereğidir. Kişisel çıkar ve beklentilerle demokrasi mücadelesi verilemez. Siyasi partiler hemşeri ilişkileri temelinde yönetilmez. Bugün CHP il, ilçe bir hemşeri, arkadaş grubu üzerinden yürütülmek isteniyor ve kurultay delegeleri de ağırlıklı olarak bu anlayışla ne yazık ki belirlenmiştir. Bunu reddediyoruz."
Ortak basın açıklamasına Yaşar Balcı dışındaki tüm CHP Kdz. Ereğli Belediye Meclisi üyeleri imza verdi.

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