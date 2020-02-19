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Gurbette seçim yarışı başladı

İHA

Avrupa Zonguldaklılar Derneğinin Mart ayında gerçekleştireceği seçimde Mehmet Kuzucu da başkanlığa adaylığını açıkladı.

Gurbette seçim yarışı başladı

Avrupa Zonguldaklılar Derneğinin Mart ayında gerçekleştireceği seçimde Mehmet Kuzucu da başkanlığa adaylığını açıkladı.
Avrupa Zonguldaklılar Kültür ve Dayanışma Derneğinde 28 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Karakulak’ın yanı sıra Çaycuma’nın Perşembe Beldesi doğumlu Mehmet Kuzucu da başkanlık adaylığını açıkladı. Avrupa Zonguldaklılar Derneğinin Mart ayında gerçekleştireceği seçimle ilgili konuşan Başkan Adayı Mehmet Kuzucu,” 15 yıldan bu yana derneğin çeşitli kademelerinde görev aldım ve 3 yıldan bu yana da bir fiil aktif olarak başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. 15 yıllık tecrübemden yola çıkarak Mart ayında gerçekleştirilecek seçimde başkan adayı olarak bu kulvarda ki yarışta bende varım. Seçildiğim takdirde mevcut derneği üst kademelere taşımak için arkadaşlarımla ele ele vermek tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz derneğimizin bundan sonra yeni bir yönetime ve yeni bir vizyona ihtiyacı var” diye konuştu.

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