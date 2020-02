Edu4sent projesi açılış toplantısı yapıldı

Yetişkin mültecilerin sosyal girişimcilik yönlerinibecerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlayan edu4sent projesi açılış toplantısı Valisi Erdoğan Bektaş’ın katılımıyla yapıldı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında desteklenen kısa adı Edu4Sent olan “Developing The Competences of Educators to Promote Social Entrepreneurship of Adults With Migrant Background” (Göçmen Geçmişli Yetişkinlerin Sosyal Girişimciliklerinin Desteklenmesi İçin Eğitimcilerin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi) isimli projenin açılış toplantısı Zonguldak Valiliğinde 2021 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Kilimli Kaymakamı Dr. Nevzat Taşdan’ın da katıldığı proje açılış toplantısın da yurt dışından gelen konuklara "ülkemize hoş geldiniz" diyen Vali Erdoğan Bektaş projeyi anlamlı bulduğunu ve önemsediğini belirterek paydaşlara çalışmalarında başarılar diledi.

Proje detayları ise şu şekildi:

"Zonguldak Valiliğinin ortakları arasında yer aldığı projenin koordinatörlüğünü Zonguldak ilinde faaliyet gösteren Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği yaparken, İtalya’dan Formazione E Comunione Societ Cooperativa Sociale Onlus, Yunanistan‘dan Institute Of Entrepreneurship Development ve Polonya’dan Danmar Computers Sp Zoo da projenin uluslararası ortaklarını oluşturmaktadır. Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar alanında ilimizin ilk kabul edilen projesi olma özelliği gösteren Edu4Sent 20202021 yıllarında uygulanacaktır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Projenin toplam bütçesi 135 bin Euro dur. Türkiye Ulusal Ajansına 2019 yılında sunulan Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerden 32 proje kabul edilmiş olup bu alanda üniversite, belediye, milli eğitim müdürlükleri ve valilik gibi devlet kurumlarının projeleri kabul edilirken bu alanda İstanbul ve Zonguldak’tan toplamda 2 Sivil Toplum Kuruluşunun projesi kabul edilmiştir. Uluslararası alanda gerçekleştirilecek olan proje yerelde Türkiye’den Zonguldak Valiliği ve Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği’nin bir araya gelmesiyle birlikte KAMUSTK işbirliği açısından da önemli hale gelmiştir. Sosyal girişimcilik; göçmenler için yeni iş olanakları oluşturma, adil ve eşit bir ortamda çalışmalarını sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, eğitim sistemleri yeterli olarak girişimci eğitimi içermemektedir. Edu4Sent, göçmenlerin yoğun olarak geldiği ülkelerdeki kurumların ve sivil toplum örgütlerinin güçlü işbirliğiyle tasarlanmıştır. Proje, genç yetişkin mültecilere kendi işlerini oluşturmaları için sosyal girişimcilik yönlerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için proje kapsamında açık erişim bir ders geliştirilecek, bu şekilde Açık erişim çevrimiçi eğitim kursu, mültecilerin uzun vadede sosyal girişimciliğine katkıda bulunup iş imkanı açısından kolaylaştırıcı bir imkan sunacaktır. Mültecilerin iş becerilerini geliştirerek sosyal girişimciliğini destekleyecek olan Açık Erişim Çevrimiçi Eğitim Kursunun içeriğinin oluşturulmasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapılacak ve online platform 5 farklı dilde olacaktır. Proje açılış toplantısı, tüm ortakların katılımı ile 2021 Şubat 2020 tarihlerinde Zonguldak Valiliğinde gerçekleştirildikten sonra iki yıllık süreçte Polonya, İtalya ve Yunanistan’da gerçekleştirilecek eğitim ve toplantılarla devam edecektir. Projenin kapanış toplantısı 2021 yılının sonunda Zonguldak Valiliğinin himayelerinde ilimizde gerçekleştirilecektir."

