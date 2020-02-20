Zonguldak Valiliği'nden yağış uyarısı

Zonguldak Valiliği açıklama yaparak soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarılarda bulundu.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada perşembe günü öğle saatlerinden pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Yapılan açıklamada “Ülkemizin yarın 20 Şubat 2020 Perşembe sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar 23 Şubat 2020 günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların perşembe günü öğle saatleri itibariyle Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, cuma günü Bartın, Düzce, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde yağmur, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur, cumartesi günü ise Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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