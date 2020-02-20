Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kilimli İlçesi Ayiçi Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç (48) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın evinde yapılan aramada 268 gram kubar esrar, 143 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet şarjör, 48 adet TL 9 mm (MKE marka) tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ilgili ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

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