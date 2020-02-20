Çaycuma akıl ve zeka oyunları turnuvası heyecanı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği ile yapıldı.

Turnuvaya 27 ilkokuldan 101 öğrenci ve 15 ortaokuldan 51 öğrenci olmak üzere toplam 152 öğrenci katıldı. İlkokul 4 ve ortaokul 4 olmak üzere 8 kategoride yarışan öğrencilerden her oyunda ilk 3 dereceye giren toplam 24 öğrenciye Kaymakamlık ve İlçe Mili Eğitim tarafından madalya ve ödüllerin verilecek. Tüm oyunlar da 1'nci ve 2'nci olan öğrencilerin ise 5 Mart'ta yapılacak il finallerinde Çaycuma'yı temsil edeceği belirtildi.

İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak ve Muharrem Yol 'da öğrencileri ziyaret ederek çocukların heyecanlarına ortak oldu.

Kaymakam Muharrem Coşgun böyle güzel ve anlamlı bir etkinliği başarı ile gerçekleştiren ve öğrencilere bu heyecanı yaşatan Milli Eğitim Müdürüne ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ise turnuva zamanı öğrencilerin yanında olarak çocukların heyecanlarını paylaşmanın ve onları bu şekilde güzel etkinliklerde görmenin mutluluğunu yaşadığını belitti. Turnuvanın başarılı bir organizasyon ile tamamlanması nedeni ile İlçe Zeka Oyunları Koordinatörü Mustafa Dinçer ve hakem Selçuk Arslan, Atakan Muhan, Döndü Kavaracı, İpek Atıcı öğretmenlerine, turnuvaya ev sahipliği yapan Kültür Merkezi Müdürü Ahmet Koraman ve personeline Milli Eğitim camiası adına teşekkür etti. Ayrıca dereceye giren öğrencileri tebrik ederek il finallerinde başarılar diledi.

İlçe Zeka Oyunları Koordinatörü Mustafa Dinçer ise ilçede zeka oyunları anlamında çok güzel çalışmalara imza atıldığını söyleyerek "Bu turnuva sürecinde de tüm emeklerimizin, çocukların gözlerindeki mutluluk ve heyecanları ile karşılığını bulduğunu düşünüyorum. Desteklerinde dolayı Kaymakamımız Muharrem Coşgun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'a, Şube Müdürlerimize, okul müdürlerimize ve emek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederim" dedi. Dereceye giren öğrencileri tebrik ederek il finallerinde başarılar diledi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 'ın himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü AKILZON projesi kapsamında Çaycuma'da da hizmetiçi eğitim kursları ile 250 civarında öğretmen Akıl ve Zeka Oyunları eğitimi almış ölüp, 25 okulda da Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı.

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