Bahçesinde ortaya çıkan Roma dönemi eserlerin turizme kazandırılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bahçesinde ortaya çıkan Roma dönemi eserlerin turizme kazandırılmasını istiyor

DHA

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde oturan emekli maden işçisi Nizamettin Oral (75), 12 yıl önce evinin bahçesinde sera kurarken genç Roma dönemine ait yerleşim yeri buldu. Bölgede 8 sene süren kazı çalışmalarının ardından yerleşim yeri, 4 yıl önce üzeri toprakla ve örtüyle kaplanarak kapatıldı. Valiliğin seyir terası projesi olarak hazırladığı alanı 4 yıldır bekçi gibi koruyan Nizamettin Oral, yerleşim yerinin turizme kazandırılmasını istiyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde oturan emekli maden işçisi Nizamettin Oral (75), 12 yıl önce evinin bahçesinde sera kurarken genç Roma dönemine ait yerleşim yeri buldu. Bölgede 8 sene süren kazı çalışmalarının ardından yerleşim yeri, 4 yıl önce üzeri toprakla ve örtüyle kaplanarak kapatıldı. Valiliğin seyir terası projesi olarak hazırladığı alanı 4 yıldır bekçi gibi koruyan Nizamettin Oral, yerleşim yerinin turizme kazandırılmasını istiyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi 6 çocuk babası Nizamettin Oral, Haziran 2008'de bahçesindeki serayı güçlendirmek için kazı yaparken, tarihi mozaiklere rastladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla bahçede Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından aynı yılın yaz ayında kazı çalışması başlatıldı. 8 yıl süren çalışmalar sonunda bir erkeğin kadını hançerleme sahnesi yer alan tarihi mozaiğin yanı sıra, geometrik desenli mozaik, çeşitli hayvan mücadeleleri, av sahneleri, erosların dansı ve balık avı sahnelerinin yer aldığı 'villa rustika' olarak adlandırılan 3 odalı çiftlik evi ortaya çıkarıldı. Genç Roma dönemine (M.S. 250-260) ait olduğu belirlenen yerleşim alanı, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlere benzemesiyle dikkat çekiyor.
Zonguldak Valiliği, mozaiklerle ilgili 'Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezi' adıyla 2018 yılında proje yaptırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan projede, mozaikleri dış hava şartlarından korumak ve ziyaretçilerin mozaikleri görmelerini ve onun hakkında yerinde bilgi almalarını sağlamak amacıyla bütün kalıntıların kolayca görülebileceği seyir terası planlandı. Projenin ne zaman yapılacağı konusunda ise net bilgi bulunmuyor.
'TURİZME AÇILDIĞI GÖREMEZSEM GÖZLERİM AÇIK GİDER'
3 katlı evi ve 2 bin 160 metrekarelik arazisi kamulaştırılan Nizamettin Oral, kazı alanının 4 yıl önce üzeri toprakla örtülüp duvarları örtülerle kapatıldığını söyledi. Kazı alanının açılarak seyir terası projesinin tamamlandığı göremeden ölmek istemediğini söyleyen Nizamettin Oral, "2008 yılında burası bulundu. Devletimize haber verdik ve hemen çalışmalar başladı. Uzun süre burada çalıştılar sonra kapattılar gittiler. Diyorlar ki Gaziantep'ten farklı değil burası sahip çıkılması gerekiyor. Ama herkes kolunu koymuş başının altına uyuyor. Buraya bakan yok. Ben Ereğli Müze Müdürlüğü´ne haber verdim. Bezler eskidi, duvarlar çöküyor, hayvanlar mera yaptı burayı dedim. Geldiler baktılar ama sonra haber de gelmedi. Beni unuttular. Ben 75 yaşına girdim. Ben buranın açık olduğunu görüp de şöyle bir hafta da olsa müze olarak bir görebilsem ne mutlu bana. Bundan ülkem faydalanacak, Çaycuma faydalanacak. Burası velinimet Zonguldak için. Buraya turistler gelecek akın akın. Yollar kötü bezler çürüdü. Perişan halde burası" dedi.
'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM ÜZERİNİ KAPATIRDIM'
Oral, geçen 12 yılda bahçesini kullanamadığını, yasadışı kazılar olmaması için sürekli evinde beklediği için huzurunun kalmadığını söyledi. Hayvanların kazı alanını mera olarak kullanmaya başladığını ifade eden Oral, şöyle dedi:
"Sürekli evde kazı alanını gözetliyorum bir sıkıntı olmasın diye. Dostlarımla düşman oldum hayvanları giriyor buraya. Mera olarak kullanıyorlar. Burayı bulduysak suç değil. Ne güzel bir nimet bulmuşun denmesi lazımken selam veren yok. Sanki ben düşmanlık yapmışım bu ülkeye. Benim gözüm açık gidecek. Bir an önce burası aydınlansın, turizme açılsın. Filyos'a giden, Amasra'ya giden buraya döner gelir. Çaycuma kazanacak. Burayı bulduğuma binlerce pişmanım. Bileydim üzerini kapatırdım."
MUHTAR İSLAMOĞLU: 12 YILDIR BEKLİYORUZ
Kadıoğlu Köyü Muhtarı Mustafa İslamoğlu, köylüler olarak mozaiklerin ziyaretçilere açılmasını beklediklerini söyledi. Kazı alanının bulunduğu mahallenin SİT alanı ilan edilmesi nedeniyle bir çivi dahi çakamadıklarını belirten İslamoğlu, "2008'de burası açıldı. Her gelen açıyor, kapatıyor gidiyor. Burası bu şekilde duruyor. Bizde açılması için uğraşıyoruz. Köylüler de buranın turizme kazandırılmasını istiyor. Bu civarda alt yapı çalışması yapılması gerekiyor ama biz SİT alanı olduğu için bunları da yapamıyoruz. Projesi yapıldı diyorlar ama başka bir şey denmiyor. 12 yıl oldu hala bekliyoruz" dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıraathanelere oyun makinası baskını
YEREL HABERLER Kıraathanelere oyun makinası baskını
MÜSİAD’tan lise öğrencilerine yabancı dil konferansı
YEREL HABERLER MÜSİAD’tan lise öğrencilerine yabancı dil konferansı
Zonguldak'ta 5 kilo kubar esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 5 kilo kubar esrarla yakalanan 2 kişi ...
112’ye gelen çağrıların yüzde 75’i acil değil
YEREL HABERLER 112’ye gelen çağrıların yüzde 75’i acil değil
Çaycuma akıl ve zeka oyunları turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Çaycuma akıl ve zeka oyunları turnuvası heyecanı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Palamutun yokluğunda vatandaş hamsiye doydu
YEREL HABERLER Palamutun yokluğunda vatandaş hamsiye doydu
Zonguldak Valiliği'nden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden yağış uyarısı
Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak
YEREL HABERLER Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak
Edu4sent projesi açılış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edu4sent projesi açılış toplantısı yapıldı
Başkan Köse Posbıyık’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Köse Posbıyık’ı ziyaret etti
(Özel) İş yerine astığı pankartı gören herkes teşekkür etti Kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet olaylarına böyle farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) İş yerine astığı pankartı gören herkes ...
Zonguldak’ta 5 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 5 kilogram esrar ele geçirildi
Kışla Ortaokulu'ndan "BOCCE" başarısı
YEREL HABERLER Kışla Ortaokulu'ndan "BOCCE" başarısı
Gurbette seçim yarışı başladı
YEREL HABERLER Gurbette seçim yarışı başladı
Zonguldak’ta Batı Karadeniz’in turizm sektörü ele alındı Turizmci Muhammet Cüntay: “2023 turizm hedefi için potansiyeli olan bölgeleri aktif etmeliyiz” “Zonguldak’ın turizme, turizminde Zonguldak’a ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Batı Karadeniz’in turizm sektörü ele ...
CHP meclis grubundan ilçe başkanına tepki
YEREL HABERLER CHP meclis grubundan ilçe başkanına tepki
BEÜ’de “Ümmet olarak sorunlarımız ve sorumluluklarımız” konferansı
YEREL HABERLER BEÜ’de “Ümmet olarak sorunlarımız ve ...
Devrek’te akıl ve zeka oyunu turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Devrek’te akıl ve zeka oyunu turnuvası düzenlendi
Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"
YEREL HABERLER Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"
GMİS Yönetim Kurulu; “Amasra-A Sahasının Daraltılması Yasaya Aykırıdır”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Amasra-A Sahasının Daraltılması ...
Yıldızlar Basketbol Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Yıldızlar Basketbol Şampiyonası başladı
Devrek Kaymakam Vekili Altay köy ziyaretlerinde
YEREL HABERLER Devrek Kaymakam Vekili Altay köy ziyaretlerinde
Yeni iş makinaları törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Yeni iş makinaları törenle hizmete girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X