Zonguldak sis ile uyandı

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Zonguldak'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldakİstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

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