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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İŞKUR'dan 9. Kariyer Günleri

İHA

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından '9. Zonguldak İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri' programı düzenlendi.

İŞKUR'dan 9. Kariyer Günleri

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından '9. Zonguldak İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri’ programı düzenlendi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tahir Karaoğuz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Vali Erdoğan Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İŞKUR tanıtımını içeren slayt gösterisi gerçekleştirildi.
İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, "Kurum olarak bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kariyer Günleri/İŞKUR Kampüs'te etkinliği ile üniversitemizde halen eğitime devam eden ve yakın bir gelecekte iş gücü piyasasına katılımları sağlanacak olan öğrencilerimize kariyer planlamaları konusunda hedeflerini göstermiş oluyoruz. İŞKUR olarak her yıl düzenlediğimiz kariyer günleri ile iş gücü piyasasına yeni girecek gençlerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Yine iş başı staj/işbaşı eğitim olanakları ve kamu kurumları ve kuruluşlarında yapacakları sosyal çalışma programlarından bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Mümkün olduğunca mümkün olduğunca İŞKUR faaliyetlerini tanıtmaya, faydalanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz."

"Gençlerimizi iş ve meslekler ile buluşturuyoruz"
Vali Erdoğan Bektaş ise gençlerin istihdamını önemsediklerini ve devlet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Bugün Bülent Ecevit Üniversitesinde İŞKUR ve üniversite işbirliğinde daha çok öğrenci kulübü mensubu öğrencilerimizin organize ettiği, bizim de İŞKUR olarak yapmaya çalıştığımız bir etkinlikte bir aradayız. Değerli müdürümüz konuyu etraflıca izah etti. İŞKUR olarak çalışma hayatını düzenlenmesi, çalışma barışını sağlanması, gençlerimizi iş ve meslek ile buluşturmak için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede kariyer günleri öne çıkıyor. Özellikle üniversite eğitimi gibi eğitimin son halkasında olan gençlerimizin öğrencilerimizin hayatlarında ihtiyaçları olan veya çalışacakları mesleklerle bir şekilde buluşmalarını temin etmeye, meslekleri tanıma ya, meslek mensupları ile tanışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün çaba baştan bu tarafa eğitimin çabası toplumun çabası sürekliliği sağlamak. Sürekliliğin nerede sağlayacağız çocuklarımızı büyüteceğiz. Öğreteceğiz yetiştireceğiz ve onları hayatın işleyişinde katkı sunmalarını sağlayarak toplumda sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede eğitim kurumlarının yaptığı iş çocukların mutlu olacağı ve işe yarayacakları bir meslekle buluşmalarına sağlamak sonra başka amaçlar da var tabii ki. Eğitim sadece iş ve meslek edindiren kuruluşlar değildir. Özellikle üniversiteler bilimsel amaçlı araştırma amaçlı birçok amaçlarda var elbette ama toplumun beklentisi işin esası anlamı toplumda hayatın milletimizin ve devletimizin sürekliliğini sağlamak için düzenli çalışma ihtiyacını karşılayacak iş gücünü temin etmek. Gençler hem yeteri kadar iş bulacaklar. Hem sevdikleri işte çalışacaklar hem yetenekli oldukları konularda çalışacaklar ki mutlu bireyler olsunlar."
Konuşmaların ardından İŞKUR ile işbirliği içinde olan ve istihdama katkıda bulunan dernek ve işletme temsilcilerine Vali Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı Belkıs Akın'ın İŞKUR faaliyetleri ile ilgili sunumunun ardından Kariyer Günleri sona erdi.

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