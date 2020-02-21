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Zabıtadan fırınlara gece baskını

İHA

Zonguldak'ta zabıta ekipleri fırınlara gece baskını düzenledi. 7 işletmeye 2 bin 353 TL ceza uygulandı.

Zabıtadan fırınlara gece baskını

Zonguldak'ta zabıta ekipleri fırınlara gece baskını düzenledi. 7 işletmeye 2 bin 353 TL ceza uygulandı.
Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 03:00 07:30 arasında kentin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren 17 ekmek fırını denetlendi. Yapılan denetim ve kontroller neticesinde; Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin 06.02.2020 tarih ve 812 sayılı kararına göre; düşük gramajlı ekmek ürettiğinden 4 işletmeye, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa arz ettiklerinden 2 işletmeye, Umumi Temizlik Kurallarına uyulmadığından 1 işletmeye toplamda 7 işletmeye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca 2 bin 352 TL idari para cezası uygulandı. Düşük gramajlı ekmeklere ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere el konuldu.
İşletmelere denetimlerin devam edeceği ve genel kurallara riayet edilmesi hususlarında uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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