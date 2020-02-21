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Zonguldak Kömürspor, maçlarını ilçede oynamak için başvuruda bulundu

İHA

Zonguldak Kömürspor yönetimi, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun hala bakımda olması nedeniyle Pazar günü ligin 25. haftasında oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon maçının Devrek İlçe Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulundu.

Zonguldak Kömürspor yönetimi, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun hala bakımda olması nedeniyle Pazar günü ligin 25. haftasında oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon maçının Devrek İlçe Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulundu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sahanın zemininde incelemeler yapılarak sahanın bakım alınması talep edilmişti. Ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bakıma alınan sahada hala çalışmalar devam ediyor. Zonguldak Kömürspor yönetimi sahada çalışmaların devam etmesi nedeniyle Pazar günü Ligin 25'inci haftasında oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon maçının Devrek İlçe Stadyumunda oynanması için başvuruda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonun onay verdiği takdirde ise Zonguldak KömürsporHekimoğlu Trabzon maçı Devrek İlçe Stadyumunda oynanacak.
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Trabzon maçının Devrek'te oynanması için başvuruda bulunduklarını söyleyerek, ''Sahamızda bakımda biliyorsunuz. Sahanın toparlanması için birandan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel kardeşimiz elinden geleni yapıyor. Hava yağmurlu bu şartlarda antrenmanda da sahaya giremiyoruz. Müsabaka açısından da daha kötü olacak. Belki Devrek sahasında oynama durumumuz var. Gerekli başvuruyu arkadaşlar yapacaktı. Eğer uygun olursa ya da onay verilirse bundan sonraki maçlar orada oynanabilir. Bu stadyum bir bakımda. Aynı zamanda bizimde sahaya girmemizle yapılacak bakımın bir önemi kalmayacak. Yine böyle alternatif düşünce geliştirdik. Eğer Federasyon onay verirse maçlar Devrek'te oynanacak'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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