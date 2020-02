İnam'dan ‘manda yoğurdunda inek sütü’ eleştirilerine yanıt: Zonguldak İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam: “Maalesef bir damla sütte fırtınalar kopartılmıştır. Halkımız hiç şüphe etmesin. Bizler yoğurdumuzun her daim peşindeyiz” “Halkımız gönül rahatlığıyla yoğurtlarımızı tüketebilirler”

Zonguldak İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam, kamuoyunda manda yoğurdunda inek sütüne rastlandığına dair iddialara açıklık getirdi.

Zonguldak’ta üretilen manda yoğurtlarında inek sütüne rastlandığına dair kamuoyunda yer alan açıklamaların ardından Zonguldak İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam ve yönetim kurulu üyeleri önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda “manda yoğurduna inek sütü” şeklindeki iddiaları “manda yoğurdunda zehir varmış gibi yargısız infaz ve karalama kampanyası yapılmak istenmektedir” şeklinde yanıtlayan İnam şöyle devam etti:

“İnek sütü ne zamandan beri kötü ve pis olmuş da bizim mi haberimiz olmamış. Yapılan tahlil sonucunda manda yoğurdunda inek sütü aranması denilmekte olup oranları da belirtilmemiştir. Ayrıca var veya yok da denilmemiştir. Bizler manda yoğurdunda inek sütü yoktur olmamalıdır demiyoruz ki. On tonluk bir tankın içinde bir damla inek sütü karışsa bunu analiz cihazı var gösteriyor. Yani oranları ayırt edemiyor. Ayrıca Çaycuma manda yoğurdunun bir özelliği de inek yoğurdu mayası ile mayalanmasıdır. Bu nedenle yapılan incelemede inek sütüne rastlanmış olabilir."



"Yoğurda aynı maya defalarca kullanılmaz"

Başkan İnam, "Yoğurda aynı maya defalarca kullanılmaz. Değiştirilmesi gereklidir. Ben çocukluğumdan beri Mandacılığın içindeyim ve Yetiştiriciliğini yapıyorum. Dedemizden ve nenemizden öğrendiğimiz manda yoğurduna her zaman aynı maya kullanılmaz. Kullanılırsa o yoğurt tutmaz. Bizler bile halen komşularımızdan maya takası yapmaktayız. Ayrıca manda yoğurt mayasıyla mayalanan yoğurt çok ağır olur ve de 3.gün acımaya ekşimeye döner. Bakanlığın yayınlamış olduğu listeye isimleri karışan bölgemizin firmaları doğru bildiklerini yapmışlardır. Burada bir hata ve yanlışları yoktur. Yani manda sütünü inek yoğurt mayasıyla mayalamışlardır. Burada kötü olan bir şey yoktur. Bu sebepten ötürü manda yoğurdunun içinde eser miktarda inek sütü çıkmıştır. Maalesef 1 damla sütte fırtınalar kopartılmıştır. Halkımız hiç şüphe etmesin. Bizler Yoğurdumuzun her daim pesindeyiz. Gönül rahatlığıyla yoğurtlarımızı tüketebilirler. Bizler Memleketimizde Mandacılık genişlesin istiyoruz. Çaycuma Manda Yoğurdunu Markalaştırmak coğrafi işaret için çabaladığımız şu günlerde bu tip haberlerin çıkması bizleri derinden üzmüştür. Haberde adı geçen firmalar sütlerini benim köylümden toplamaktadırlar. Çaycuma manda yoğurdu adına coğrafik işaretimizi ve marka tescilimizi aldığımızda bölgemiz dışında manda sütü toplayan ve üretimini Zonguldak dışında farklı illerde fason yaptırıp bunu da Çaycuma manda yoğurdu diye satan firmalara logomuzu kullandırtmayacağız. Zonguldak’a katkısı olmayan herhangi bir üretim tesisi kurmayıp yatırım yapmayan ayrıca yoğurdumuza leke çalmaya çalışanları şiddetle kınıyorum. Birlik adına bu kararı almış bulunuyoruz. Çaycuma manda yoğurdu doğru yoldadır. Hiçbir kişi manda yoğurdumuza leke getiremez. Bizler bu işin takipçisiyiz” ifadelerine yer verdi.

