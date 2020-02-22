AK Parti Kadın Kolları Gülüç’te kongresini yaptı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde AK Parti Kadın Kolları’nın 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı Kadın Kolları’nın 6. Olağan Kongresi Gülüç Beldesi’nde ki Büyük Anadolu Ereğli Otel’de yapıldı. Divan Başkanlığı’nı AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru’nun yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.



Demirtaş “İktidarımızın Gülüç’e desteği takdire şayandır”

Kongrede konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, bu gün millet olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu günleri yaşadıklarını belirterek herkesin ortak gayesinin vatandaşa hizmet olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gülüç Beldemizde ilkokul projemiz başlayacak, sahil projemiz devam ediyor, kafeteryamız devam ediyor. 26 dönümlük piknik alanımızın projesi bitmek üzere ve son aşamaya geldik. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte yer teslimi yapacağız. Biz diyoruz ki; AK Parti gönül Belediyecinin öncüsüdür. AK Parti'nin belediyecilik anlamda yapmış olduğu çalışmalarla Gülüç'te ve diğer belediyemizle örnek teşkil etmek istiyoruz. Bizlere yardım olacak siz değerli bayanlar ilk önce bize öncelik yapacak. Sizlerle beraber AK Parti çıtasını yükselteceğiz. Son zamanlarda gördüğünüz üzere vatanımıza çeşitli saldırılar da bulunuyor. Bu gün birlik beraberlik, kardeşlik zamanıdır. Ben, sen, biz olmadan hep birlikte hareket edeceğiz. Bugün herkes Belediye Başkanı, İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı olabilir. Ama ortak gayemiz vatandaşa hizmet ederek onları refah içerisinde yaşatmak. Bizim tek amacımız, tek düşüncemiz budur. Bu gün iktidarımızın Gülüç’e verdiği destek takdire şayandır. Bizim hedefimiz ise Gülüç’ü Zonguldak’ın patlayan yıldızı yapmak.”



Çakır “Aslolan davadır”

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır da kongrede yaptığı konuşmada, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Aslolanın her zaman dava olduğunu vurgulayan Çakır konuşmasında şunları söyledi; “Ben burada yeniden seslenmek istiyorum. Davadır aslolan. Şahıslar gelir geçer, yarın başka arkadaşlar olur. Dava insanlarımızı çok çabuk tüketiyoruz. Bir tüketim toplumu olduk. Eleştirmek kolay, çekiştirmek kolay ama bakın bu dava kolay adam yetiştirmiyor. Bu davaya sahip çıkmamız gerek. Evet, ufak tefek işleriniz bazen olamayabilir, yönetime girmek istersiniz, bunlar olmayabilir. Ama görün, bugün terörle mücadeleyi yapan, hastanelerde kuyrukları bitiren, yolları duble yol yapıp birleştiren, hızlı treni, havaalanlarını getiren çalışmaları görün. Eskiden sadece zenginlerin kullandığı havaalanlarını tüm vatandaşların kullanabildiği, askerlerimizin kullanabildiği havaalanlarına geldik. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçiyor ülkemiz. Bu anlamda, olaylara yaklaşırken bu açıdan bakmak lazım. Ya bir talebimiz oldu, o da olmadı ben küstüm olmaz.

Bugün Müslüman liderlere gereken itaati sağlamayanlar, yarın zalimlerin çizmeleri altında inim inim inlerler. Cennetmekan Abdülhamit Han’ı anlayamayan coğrafya, Libya’da Kaddafi’yi kendi milletine öldürttüler. İşte Irak, aklınıza ne geliyorsa. Biz Müslüman ülkesiyiz. Bırakalım aklımızdaki olumsuz düşünceleri, hep birlikte birlik ve beraberlik içinde bulunalım, bu davanın, Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duralım.”

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan kongrede AK Parti Gülüç Kadın Kolları Yönetim Kurulu Ferihan Şenol’un başkanlığında Elif Özmen, Nimet Çağla Demirkol, Selma Yılmaz, Alev Yılmaz, Seval Akgün, Ayşe Bayrak, Dilek Kol, Sabire Öztürk, Fatma Bozkır, Neslihan Danacıoğlu ve Gülçen Özcan’dan oluştu.

Kongreye Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Karaca, Ereğli Kurucu İlçe Başkanı Muhammet Köse, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

Kongre seçimlerin yapılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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