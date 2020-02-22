Zonguldak Kömürspor antrenmana 1960 model otobüsle gitti

Zonguldak Kömürspor, Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde ter idmanına 1960 model bir otobüsle gitti.

Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında yarın konuk edeceği Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde son antrenmanını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda yaptı. Sezon başından bu yana kadar maddi imkansızlıklar ve antrenman sahası gibi sıkıntılar çeken Zonguldak Kömürspor'un antrenmanı öncesinde ilginç görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kırmızılacivertli ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle Zonguldak Belediyesi'nin tahsis ettiği 1960 model eski bir belediye otobüsü ile antrenmana gitti. Kırmızılacivertlilerin otobüsü sosyal medyada ilgi çekti.

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