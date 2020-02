9 kişinin oturduğu üç katlı ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör: "Evi tahliye edip, geçici boşaltma vereceğiz"

Zonguldak'ta 3 katlı binanın zeminindeki toprak kaydı. Her an çökme riski bulunan ev için geçici boşaltma verilerek 3 aile tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi mevkisinde yaşandı. Üç katlı binanın zeminindeki beton bir süre önce meydana gelen heyelanla birlikte çöktü. Beton bloklar güçlendirilerek 3 aile bir süre daha ikametlerinde oturmayı sürdürdü. Ancak dün sabah zemindeki toprağın kayması ile birlikte beton bloklarda boşluklar oluşmaya başladı. Durumu itfaiyeye haber veren aile, korkudan evlerine giremediklerini belirtti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve ekibi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Güngör, "Yağan yağmurlarla birlikte Mithatpaşa Mahallesi'nde küçük bir heyelan oluştu. 3 katlı ve 9 kişinin yaşadığı evle ilgili hem belediyeye yazı yazacağız. Hem de geçici bir boşaltma vereceğiz. Çünkü heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aile tekrar evlerine dönebilecek" diye konuştu.

Heyelanın ardından sürekli tedirginlik yaşadıklarını belirten Ali Kaya, "En son dün sabah yine göçtü. Burada 9 kişi yaşıyoruz. 3 aile var. Ben, oğlum ve kiracım var. Gece yatamıyoruz. Korkuyoruz, ev çöker veya kayar diye sürekli dışarıdayım. Sürekli evin etrafını geziyorum. Bir an önce yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" dedi.

