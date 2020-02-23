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Zonguldak'ta, 9 kişinin oturduğu binaya 'heyelan' tahliyesi 

DHA

ZONGULDAK'ın merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde, 9 kişinin oturduğu 3 katlı bina, caddede meydana gelen heyelan nedeniyle AFAD ekiplerince geçici olarak boşaltıldı. 

ZONGULDAK'ın merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde, 9 kişinin oturduğu 3 katlı bina, caddede meydana gelen heyelan nedeniyle AFAD ekiplerince geçici olarak boşaltıldı. 
Merkez Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde, dün, yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası 9 kişilik 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binada hasar oluştu. AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, heyelan alanında incelemelerde bulundu. Bunun üzerine bina, geçici olarak boşaltıldı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, toprak kaymasının devam ettiğini söyledi. Binayı geçici olarak tahliye ettiklerini belirten Güngör, "Yağan yağmurlarla birlikte Mithatpaşa Mahallesi´nde küçük bir heyelan oluştu. 3 katlı ve 9 kişinin yaşadığı evle ilgili hem belediyeye yazı yazacağız. Heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aile tekrar evlerine dönebilecek" dedi. 
Binada oturan Ali Kaya ise daha önce de heyelan meydana geldiğini ve beton bloklarla güçlendirme yaptıklarını anlattı. Dün tekrar toprak kayması olduğunu belirten Kaya, "Burada 9 kişi yaşıyoruz. 3 aile var. Ben, oğlum ve kiracım var. Gece yatamıyoruz. Korkuyoruz, ev çöker veya kayar, diye sürekli dışarıdayım. Sürekli evin etrafını geziyorum. Bir an önce yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu.   

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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