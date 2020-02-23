TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 30 mağlup oldu.
Saha: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Egemen Artun xx, Serdar Yavanoğlu xx, Mehmet Şengül xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Cenk x, Hakan x, Ramazan x (Yiğit dk. 69 x), Emre Can x, İsmail x (Muhammet dk. 59 x), Serhat x, Metin x (Muammer dk. 19 x), Onurcan x, Mehmet Gürkan x, Görkem x
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan xx, Miraç xx, Talha xxx, Onur xx, Bahadır xx, Volkan xx, Doğan xx (Ali dk. 66 xx), Hakan xx (Emre dk. 71 xx), Abdulkadir xx, Ersel xx (Muhammet dk. 77 xx), Taha xx
Goller: Ersel (dk. 32), Ali (dk. 75), Muhammet (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: Talha, Doğan, Aldulkadir, Ersel (Hekimoğlu Trabzon)
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