Zonguldak'ta öğrencilerin günübirlik kiralık ev rahatsızlığı

ZONGULDAK'ta, günübirlik kiralanan 4 evin sahibine toplam 74 bin 100 lira para cezası kesildiği İncivez Mahallesi'nde yaşayan üniversiteliler, denetimlerin artırılmasını istedi. Bölgede yaşayanlar ise ev sahiplerinin yanı sıra öğrencilerin de evlerini günlük kiraya verdiğini öne sürdü.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin(BEÜ) bulunduğu ve daha çok öğrencilerin tercih ettiği 1 artı 1 evlerin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere denetim yaptı. Denetimde, günlük kiraya verildiği belirlenen, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi. Evlerin çoğunluğunun fuhuş için kiralandığı belirtildi.

ÖĞRENCİLER RAHATSIZ

Denetim yapıldığı mahallede yaşayan üniversite öğrencileri, günübirlik kiralanan evlerden rahatsız olduklarını söyledi. Öğrenciler, denetimlerin artmasını istedi.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Kübra Çakmak, günübirlik kiralanan evlerin kendilerini rahatsız ettiğini, yaşadığı apartmanın bu konuda duyarlı davrandığını belirterek, "Yanlış buluyorum. Kimin girip çıktığı belli olmuyor. Biz kız öğrenciler olarak kalıyoruz. Güvenliğimiz olarak uygun olduğunu düşünmüyoruz. Apartmanımız ve yöneticimiz bu konuda duyarlı. Güvenlik kameraları var. Apartmanımızdan memnunuz" dedi.

Aynı mahallede memur oğluyla dershaneye giden kızının yaşadığını ifade eden Seydi Polat da bu konudan dolayı tedirgin olduklarını belirterek, "Bizim çocuklarımız burada kalıyor. Benim oğlum burada memur. Kız kardeşiyle kalıyor. O da dershaneye gidiyor. Çocuklar çok dikkatli olmalı. Biz takip ediyoruz sürekli. Denetimlerin çok olması lazım. Biz gözümüz gibi kontrol ediyoruz. Biz emekliyiz, gözlemliyoruz. Herkes böyle gözlemlemeyebilir" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER KİRASINI ÇIKARMAK İÇİN EVLERİNİ GÜNLÜK KİRALIYOR'

BEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Ceren ise öğrencilerin de kiralarını ödeyebilmek için evlerini günlük kiraya verdiğini söyledi. Ceren, şöyle konuştu:

"Öğrenciler zor durumda biraz. Bu şekilde gelir elde ediyorlar. Bir aylık kirasını çıkarmak için bir hafta dışarıda kalıp, evi kiraya veren öğrenciler var. Doğru bulmuyorum. Ne için günlük kiralandığı belli."



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