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GMİS merkez şube taban eğitim semineri yapıldı

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Merkez Servisleri Şube Taban Eğitim Semineri, 212223 Şubat 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.

GMİS merkez şube taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı Merkez Servisleri Şube Taban Eğitim Semineri, 212223 Şubat 2020 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.
Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç, Şube Sekreteri Aysel Yaman Kocabaş, Şube Mali Sekreteri Serkant Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri Serkan Keskin, Merkez Servisleri Şube Delegeleri ile temsilcileri ve çalışanları katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.
Demir; “2020 yılında eğitim ve örgütlenme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu dönem sendikamız üyesi yaklaşık 1000 arkadaşımız seminerlerimize katılacak. Bir yandan örgütlenme çalışmaları yapacak diğer yandan eğitim seminerlerimize devam edeceğiz. Amacımız, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek” dedi.
Seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Yeşil; “Amasra ve Armutçuk’un kapatılması ya da özelleştirilmesi, ardından Karadon Müessesesi’nin envanterinin istenip özelleştirilmeye çalışılması, TTK sahalarımızın bölünerek devri, Merkez Atölyemizin yerine başka bir inşa yapılmaya çalışılması, bunlar bizim yakın zamanda yaşadığımız güçlükler ve zorluklar. Tabii bunların üstesinden hep beraber, birlikte omuz omuza vererek geldik. Geçmişimiz hep mücadelelerle dolu. Değerli hocalarımızın sizlere anlatacağı bilgiler ve yaşadıklarımız, bundan sonra yaşayacağımız zorluklarla nasıl mücadele edeceğimiz, nasıl hareket edeceğimiz anlamında bizlere ışık tutacaktır. Eğitim seminerleri mücadele gücümüzü artıracaktır” dedi.
Seminerde GMİS’in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldı.
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar”, “Çalışma hayatının temel sorunları”, Sosyal Güvenlik Uzmanı Eren Korkmaz “Emeklilik ve Emekli aylığı bağlanma şartları”, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Kesikoğlu “Dünya, Türkiye ve Bölge ekonomisindeki gelişmeler” konularında seminer verdi.
Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

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