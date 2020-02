Işıl hocanın masalları çocuklara ışık oldu

ZONGULDAK'ta anaokulu öğretmeni Işıl Uzun (36), kendi yazdığı masal ve bestesi kendisine ait şarkılarla mesai saatleri dışında okulları gezip çocuklara masallar anlatarak hayal dünyalarının kapılarını açmalarına yardımcı oluyor. Masalın çocukların gelişimine olumlu katkılar sunduğunu anlatan Uzun, "Gücüm yettiğince çocuklarımızla buluşup oyunlar oynamaya, masal anlatmaya devam edeceğim. Umarım bu süreç bütün ülkede böyle bir zincirin halkası gibi yayılır ve kocaman bir masal çemberi oluştururuz" dedi.

Merkez Anaokulu öğretmeni Işıl Uzun, üniversite yıllarında masalların çocuk gelişimine katkılarını fark etti. Mesleğe başladıktan sonra çocuk masalları yazmaya başlayan, söz ve müziği kendisine ait besteler yapan Işıl Uzun, 2 yıl önce de gönüllü olarak okulları dolaşıp çocuklara masal anlatmaya başladı. Işıl Uzun, geçen iki yılda birçok anaokulu ve özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulların yanı sıra haftada bir gün Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara masal anlatıp şarkıları söyledi. Uzun'a zaman zaman müzisyen arkadaşları da eşlik ediyor. Çocukların hayal dünyalarında kapılar açan Işıl Uzun'un gönüllü çalışmaları, diğer öğretmen ve öğrencilerin velileri tarafından da takdirle karşılanıyor. Işıl Uzun, masallarına, şarkı ve müzikler ekleyerek interaktif masal anlatımı olarak tanımladığı yöntemle çocukların gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Evli ve 1 çocuk annesi Işıl Uzun, meslek hayatının ilk yıllarında hikaye okumanın ve masal anlatmanın ne kadar değerli olduğunun farkında olduğunu söyledi. Bu şekilde çocukların dikkatini toplayarak etkin bir öğrenme gerçekleştiğini gördüğünü ve öğretmen ve velilerin çocuklardaki olumlu değişimi kendisiyle paylaştığını belirten Işıl Uzun, "Bunu görebiliyordum ama eksikler vardı ve bir şeyler daha olmalıydı. Çocuklara en cazip gelen neydi? Oyundu, müzikti ve masaldı. Bu üç unsuru birleştirerek ortaya interaktif masal anlatıcılığı çıkardım kendimce. Bu masal anlatıcılığına kendi yazdığım şarkıları ve oyunları da ekledim. Zaman zaman ritim tuttuk, oyunlar oyandık ve masallar anlattım. Süreçte çoklu zeka kuramına yani 5 duyuya hitap ettiği için mutlaka her çocuk süreçten bir şeyler öğrenmiş olarak çıktı. Müziği seven müzikle, ritmi seven ritimle ilgili, matematiği seven matematikle ilgili bir gelişim alanında yol kat etmiş oldu." dedi.

'UMARIM ÜLKEDE BİR MASAL ZİNCİRİ OLUŞTURURUZ'

Gücü yettiğince okulları gezerek çocuklara masallar anlatmaya devam edeceğini ifade eden Işıl Uzun, şöyle dedi:

"Özel gereksinimli çocuklarımız için ise özellikle sosyal gelişimlerine çok katkıda bulunuyor bu proje. Onlar burada birbirlerini iyileştiriyorlar aslında. Birlikte öğrenme gerçekleşiyor. Süreçte göz kontağı hiç kurmayan çocukların göz kontağı kurmaya başladığını, hiç konuşmayan çocukların yine gelecek misin diye sormaları beni de çok iyileştiren bir şey ve sürecin çok doğru gittiği yönünde bir göstergeydi. Bundan sonra gücüm yettiğince mesaiden arta kalan zamanlarda bu çocuklarımızla buluşup oyunlar oynamaya çocuklara masal anlatmaya devam edeceğim. Umarım bu süreç bütün ülkede böyle bir zincirin halkası gibi yayılır ve kocaman bir masal çemberi oluştururuz. Benim temennim bu yönde."

'ÖĞRETMENİMİZİN GÖNLÜNE SAĞLIK'

Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Çolak, Işıl öğretmen ile başladıkları masal dinleme etkinliklerinden sonra çocukların gelişiminde olumu yönde ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin çocuklara önemli katkılar sunduğunu söyleyen Çolak, "Bizim çocuklarımız özel gereksinimli çocuklar. Başladığında neyle karışılacaklarını bilmedikleri için tutuk ve tedirgindiler. Sonrasında akış, ses tonu, karşılıklı interaktif oyunlar ve Işıl öğretmenin masalın içine çocukları çekişiyle hiç konuşmayan çocukların bile ikinci üçüncü masal anlatımından sonra iletişime geçmeye başladığını gözlemledik. Daha sosyal olmaya başladıklarını gözlemledik. Ciddi bir gelişme gözlemledik. Işıl öğretmenimizin gönlüne sağlık. Bunu gönüllü ve hiçbir zorunluluğu olmadan yapıyor." diye konuştu.



