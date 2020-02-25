İlkokul öğrencileri depremzedeler için yardım topladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kurtlar Köyü İlkokulu öğrencileri topladıkları yardımları paketleyerek Malatya’da ki deprem bölgesine göndermeye hazırlanıyor.

Kdz. Ereğli ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Kurtlar Köyü İlkokulu öğrencileri yaklaşık iki hafta boyunca depremzedeler için yardım topladı. Öğrenciler kullanılabilir durumdaki giyecek ve oyuncakların yanı sıra kuru kumanya ve temizlik malzemesinden oluşan yardım malzemelerini okula getirerek idarecilere teslim etti. Okul yöneticileri ile birlikte topladıkları yardım malzemelerini kolilere yerleştiren öğrenciler, deprem bölgesindeki arkadaşlarına da “Size düşen ateş bizim ateşimiz, sizin acınız bizim acımız. Rabbim bir daha göstermesin. Kalbimiz, gönüllerimiz sizinle, sizlerle” ve “Canım arkadaşım ben oynadım, sende oyna. Yüzün hep gülsün” şeklinde mesajlar yazdı. Topladıkları yardımları 26 adet koliye yerleştiren öğrenciler önümüzdeki günlerde bu kolileri Malatya’da ki deprem bölgesine göndermeyi planlıyor. Kurtlar Köyü İlkokulu Müdürü Saygın Türk, yardım kampanyasına kalplerini ortaya koyarak destek veren başta öğrenciler olmak üzere, öğrenci velileri, öğretmenler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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