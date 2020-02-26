Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı da bu anlamda ziyaret eden Kdz.Ereğli Vergi Dairesi Müdürü ve yöneticilerine Başkan Posbıyık, nazik ziyaretleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.