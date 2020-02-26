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2019 yılında Zonguldak'ta 3 bin 623 çift evlendi

İHA

Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 çift evlendi.

Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 çift evlendi.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019 yılında Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 541 bin 424 oldu. Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 623 oldu. Karabük'te evlenen çiftlerin sayısı bin 425 oldu. Bartın'da evlenen çiftlerin sayısı ise bin 143 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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