Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına İran´dan TIR ile malzeme getiren 5 İran vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları´na (Erdemir) İran´dan malzeme getirdiği öğrenilen 5 TIR şoförünün, sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin, İran vatandaşı 5 şoförü kontrol amaçlı hastaneye götüreceği öğrenilirken, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İranlılar malzeme getirmişler. Her İranlıyı ateşi var mı yok mu diye almak uygun değil. Onları kontrol edecekler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-02-26 15:55:26
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-