

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına İran´dan TIR ile malzeme getiren 5 İran vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları´na (Erdemir) İran´dan malzeme getirdiği öğrenilen 5 TIR şoförünün, sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin, İran vatandaşı 5 şoförü kontrol amaçlı hastaneye götüreceği öğrenilirken, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İranlılar malzeme getirmişler. Her İranlıyı ateşi var mı yok mu diye almak uygun değil. Onları kontrol edecekler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-02-26 15:55:26



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